شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يهنئ الرئيس السيسى بحلول العام الهجري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ، داعيًا الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة على الأمة جمعاء بالخير واليمن والبركات معربًا عن خالص تمنياته للسيد الرئيس بموفور الصحة والتوفيق، ولمصر بدوام التقدم والريادة والازدهار.



وقال النائب تيسير مطر، إننا في هذه الذكرى العطرة، إذ نستلهم منها المعاني والعبر، حيث أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الدروس في الصبر واليقين في الله القدير في تحقيق الآمال، وحسن التوكل عليه في تجاوز الصعاب، وهي محطة مهمة لتجديد الإيمان وتعلمنا العزيمة والإصرار في تحقيق ما نصبو إليه.

ودعا الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، جموع الأمة بالتآسي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والسير على نهجه، والتمسك بالوسطية والاعتدال التي دعا إليها الإسلام، واستحضار قيمه، من قيم العلم والعمل والتعايش السلمي مع الآخر.

كما دعا رئيس حزب إرادة جيل، الله العزيز القدير، أن يكون العام الهجري الجديد، عامًا تتحقق فيها آمال الأمة وأن يكون عام خير على مصر وشعبها وقيادتها الرشيدة، وتُجنى فيه ثمار العمل، وتُستكمل فيه مسيرة التنمية والعطاء، وتترسخ فيه دعائم الأمن والسلام والاستقرار.