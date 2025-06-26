الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الجمعة قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر".
وذكرت أن "طقس السبت مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع رطوبة مرتفعة".
واضافت ان "طقس الأحد مشمس إجمالا مع رطوبة مرتفعة ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل اضافي على الجبال والداخل".
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