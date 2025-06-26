رابطة كاريتاس لبنان-جزين احتفلت بقداس الشكر السنوي في كنيسة مار شربل في جلّ ناشي

إحتفلت رابطة ​كاريتاس لبنان​ ـ ​إقليم جزين​ ب​قداس الشكر​ السنوي للإقليم في كنيسة مار شربل في بلدة جلّ ناشي ـ قضاء جزين

وتراّس رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود، الذبيحة الالهية عاونه منسّق جهاز الاقاليم الاب رولان مراد ولفيف من الكهنة وبحضور راعي أبرشية صيدا المارونية ​المطران مارون العمار​ ، كما شارك في الاحتفال حشد كبير من الفاعليات والنواب ورؤساء البلديات وممثلون عن الاجهزة الامنية، وعدد من روساء الاقاليم، بالاضافة الى مشاركة الجمعيات الاهلية.

وأكد راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار ان "دعوتنا اليوم هي للمشاركة بالقداس من أجل إقليم كاريتاس جزين، هذا الاقليم وأقولها بصوت عال قد عمل عملا يرفع الرأس خلال الحرب الاخيرة، ونحن ممتنون لهم على الخدمات التي كانوا يؤدونها بشجاعة ، كانوا يعطون من وقتهم ومعرفتهم ومالهم حتى يستطيعوا خدمة أهلنا المهجّرين، فمن كان منكم على الارض كان يعرف ويرى أن كلمة ربنا وحكمته كانت حاضرة بأعمالهم".

واشار الى أن "مساعدات كاريتاس ليست من أغنياء العالم بل إن مساعدات كاريتاس ومحبة ناس كاريتاس هي محبة الاشخاص الاكثر حاجة ولذلك نجد بها البركة، هي من فلس الارملة هي من الاشخاص الذّين يقطعون اللقمة من فمهم لإطعامها للآخرين ونحن مؤمنون والكنيسة تؤكد أن هؤلاء يعوضهم ربنا أضعافاً أضعاف، من هنا إجتمعنا اليوم لنجدد أهمية وجه المحبة وجه كاريتاس أهمية إلتزامنا بهذا الوجه الذي إفتخرنا به أيام الحرب أمام الآخرين ، فخر عن محبة عن تواضع عن قناعة إننا نعمل من أجل وجه المسيح . هذا ما أدعوكم إليه اليوم".

بدوره، شكر المرشد الروحي لإقليم كاريتاس الخوري الياس بوراشد المطران العمار ، قائلا "ما إختبرناه ولمسناه من مكتب وشبيبة وسيدات مطبخ المحبة في إقليم جزين عن راعي الابرشية المطران عمار وما إختبره أهلنا في قرى الإقليم وعاشه أهلنا الذّين كانوا بضيافتنا إبّان الحرب الاليمة".

كما توجه بالشكر الى رابطة كاريتاس لبنان بشخص رئيسها ونائبه ومنسّق الاقاليم والمدير التنفيذي للرابطة على دعمهم المستمر.