أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2025-06-24، تمكّن عناصر مجموعة التّفتيشات التّابعة لسريّة السّجون المركزيّة في وحدة الدّرك الإقليميّة، من ضبط كميّة من المواد المخدّرة بحوزة سيّدة، كانت بصدد تهريبها إلى أحد السّجناء، بعد أن خبّأتها ضمن أغراض كانت تنوي إدخالها إليه، وتُدعى: "س. ش." (مواليد عام 1985، لبنانيّة)"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ توقيفها وإجراء المقتضى القانوني بحقّها، بناءً على إشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطنة حاولت تهريب مواد مخدرة إلى أحد السجناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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