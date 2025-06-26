بلومبرغ: زيلينسكي بدا حزينا خلال مشاركته في قمة "الناتو"

اشارت وكالة "بلومبرغ" الى أن "الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بدا حزينا خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت في لاهاي، يومي 24 و25 حزيران الجاري".

ولفتت إلى أن "وصف "الناتو" المستمر لروسيا بأنها تهديد اعتبر إنجازا من قبل بعض المشاركين، لكنه في المقابل خيب آمال زيلينسكي، الذي ظهر بمظهر كئيب خلال القمة".

من جهتها، قالت صحيفة "تلغراف" البريطانية، إن "الوضع الصعب الذي تعانيه أوكرانيا ورئيس النظام في كييف لن يتغير، رغم التصريحات الداعمة التي صدرت خلال القمة".

وقد انعقدت قمة الناتو يومي 24 و25 حزيران في مدينة لاهاي الهولندية، حيث اتفق الأعضاء في البيان الختامي على تخفيف حدة الخطاب تجاه روسيا وزيادة الإنفاق الدفاعي.