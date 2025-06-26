الدفاع الجوي الروسي أسقط 50 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق في البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليل، 50 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مناطق في البلاد".
واشارت في بيان لها، الى أن "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 50 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأوضحت "تم 23 منها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و6 فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقاطعة موسكو، إصافة لطائرتين دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة واحدة دون طيار فوق كل من أراضي جمهورية موردوفيا ومقاطعة كالوغا".
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