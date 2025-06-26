اشار وزير الخارجية الألماني، الى أن "على القيادة في طهران أن تعلن بوضوح أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي"، لافتا الى ان "قرار برلمان إيران تعليق العمل مع وكالة الطاقة الذرية إشارة خاطئة"، داعيا "طهران للتراجع". واعتبر أن "حل أزمة إيران يتطلب دورا أوروبيا فعالا".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: قرار برلمان إيران تعليق العمل مع وكالة الطاقة الذرية إشارة خاطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.