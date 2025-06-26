ترامب يسخر من استئذان إيران منه قبل قصفها قاعدة العديد: سنضرب الساعة الواحدة هل يناسبكم؟"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته المثيرة التي كشف فيها عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بالتنسيق غير المباشر بين واشنطن وطهران، قبيل الضربة الإيرانية الأخيرة على قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، يوم الأربعاء، قال ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بموعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة. وأضاف: "كانوا لطيفين جدًا. قالوا لنا: سنطلق النار على قاعدة العديد في قطر، هل الساعة الواحدة مناسبة؟ قلت: حسنًا. فأخلينا القاعدة، ولم يُصب أحد".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "من بين 14 صاروخًا عالي التقنية تم إطلاقها على القاعدة، أسقطناها جميعًا باستخدام أنظمتنا الدفاعية".

وقد أثارت تصريحات ترامب سيلاً من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن صحة هذه المزاعم. وكتب أحد المستخدمين: "تصريح غامض بلا دليل... بأي وسيلة تم الاتصال؟ هل كان هاتفيًا، مكتوبًا، أم عبر رسول؟". وعلّق آخر ساخراً: "الرئيس رد على الهجوم الإيراني باستخدام الذكاء الاصطناعي!".

وكانت إيران قد أطلقت، يوم الاثنين الماضي، وابلًا من الصواريخ على قواعد أمريكية في كل من قطر والعراق، في رد مباشر على الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على ثلاث منشآت نووية رئيسية داخل الأراضي الإيرانية.

من جانبها، أعلنت إيران عبر التلفزيون الرسمي انطلاق عملية "بشائر الفتح"، في إشارة إلى استهداف قاعدة "العديد"، أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الخليج.

وفي المقابل، أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الإيراني، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وخرقًا للقانون الدولي". فيما أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بيانًا أكد فيه أن العمليات "لم تشكّل أي تهديد أو خطر مباشر على الدولة الصديقة قطر أو شعبها".

ويأتي هذا التصعيد في ظل وضع إقليمي متوتر، وتصريحات متضاربة تثير تساؤلات حول آليات التنسيق أو التحذير في مثل هذه العمليات العسكرية عالية الحساسية.