شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: رحلتى بالأكاديمية الوطنية تجربة إنسانية فريدة وأشكر الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

تقدّمت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي السابق للأكاديمية الوطنية للتدريب، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، على ثقته الغالية التي شرفها بها بتكليفها بقيادة الأكاديمية منذ عام 2018 كأول مدير تنفيذي لها.

وأعربت الدكتورة راغب، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، عن فخرها بأن تلك الثقة جاءت امتدادًا لرؤية الرئيس الاستراتيجية في بناء الإنسان المصري، وتمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، مشيرة إلى أن دعم السيد الرئيس المستمر شكّل دافعًا رئيسيًا لنجاح الأكاديمية، ومنح هذا المشروع الوطني طابعًا استثنائيًا، جعله ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر.

وأكدت أن هذه الرحلة لم تكن مجرد مسؤولية تنفيذية، بل تجربة وطنية وإنسانية فريدة، شارك في صناعتها آلاف الشباب الذين أصبحوا اليوم نماذج مُلهمة في القيادة والعطاء.

كما توجّهت الدكتورة رشا راغب ببالغ الاعتزاز والامتنان إلى شباب الأكاديمية وخريجيها، الذين كانوا على الدوام مصدر الإلهام، ومحور الرسالة، ودافع الاستمرار، لافتة إلى أنهم أثبتوا من خلال التزامهم وتفانيهم أن شباب مصر هم الثروة الحقيقية، وركيزة المستقبل، وأمل هذا الوطن.

وخصّت بالتحية والتقدير فريق العمل في الأكاديمية، الذين حملوا معها الأمانة، وآمنوا بالرؤية، وكانوا شركاء النجاح الحقيقيين في كل ما تحقق من خطوات وإنجازات مكّنت الأكاديمية من أن تتبوأ مكانتها كمؤسسة وطنية رائدة تحظى بثقة محلية وإقليمية ودولية.

كما أعربت عن خالص شكرها وتقديرها لكل مؤسسة وجهة داخل الدولة المصرية دعمت هذا المشروع منذ انطلاقه، وساهمت في ترسيخ موقع الأكاديمية كمركز متكامل لبناء القدرات وتأهيل الكفاءات.

وفي ختام هذه المرحلة، تقدّمت الدكتورة رشا راغب بخالص التهنئة إلى مجلس أمناء الأكاديمية بتشكيله الجديد، وإلى الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي الجديد، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، متمنية لهما ولفريق العمل كل التوفيق والسداد في مواصلة قيادة هذا الصرح الوطني العظيم، وتعزيز ريادته محليًا ودوليًا، واستمرار مسيرته كمنارة لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.



تجدر الإشارة إلى أنه نشرت الجريدة الرسمية قرارالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتورة سلافة أحمد أحمد جويلى - مديرًا تنفيذيًا للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، وتعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير .

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس السيسى رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين الدكتور طاهر نصر عبد القادر رزق - نائبًا للمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب - لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ ، ويُعامل المعاملة المالية المقررة للدرجة الممتازة .



