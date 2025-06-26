شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: 30 يونيو ثورة عظيمة أنقذت الدولة من الفوضى والانهيار والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن ثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج فيها الشعب بالملايين دفاعًا عن هويته ووطنه، واستردادًا لدولته من حكم جماعة الإخوان التي سعت لاختطاف البلاد وتحويلها إلى ولاية تابعة لمشروع خارجي مشبوه.

وأوضح الشهابي أن ما حدث في 30 يونيو لم يكن مجرد احتجاج أو غضب شعبي، بل كان ثورة مكتملة الأركان، شارك فيها الشعب والجيش والشرطة في ملحمة وطنية، لإنقاذ مصر من الفوضى والانقسام والانهيار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية، بعد 30 يونيو، دخلت مرحلة جديدة من البناء وإعادة التأسيس، قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بروح وطنية خالصة، مضيفًا أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في البنية التحتية، وتحديث الاقتصاد، وتثبيت أركان الدولة، جاءت ثمرة لهذه الثورة.

واختتم الشهابي تصريحه بتوجيه التحية لكل من شارك في الثورة، مؤكدًا أن 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر، ونقطة انطلاق نحو مستقبل آمن ومستقر.