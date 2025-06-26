إيران تعلّق التعاون مع الطاقة الدولية

الرياص - اسماء السيد - وافقت إيران على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وصرح متحدث باسمها: "تمت الموافقة على خطة إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة بعد مراجعة أعضاء مجلس صيانة الدستور".

وأقر مجلس صيانة الدستور، اليوم الخميس، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن أن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.

وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى الإسلامي، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع.

كلام غروس

وأمس الأربعاء، صرّح رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية لتقييم أثر الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تُعدّ "أولوية قصوى".

وأضاف أن هذه الخطوة ستسمح أيضًا للوكالة بالتحقق من مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب.

جاء هذا البيان بعد أن صرّح نائب إيراني بأنه لا ينبغي السماح لغروسي بدخول إيران.