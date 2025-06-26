بعد هدنة الـ12 يومًا.. ترامب: إسرائيل وإيران قد تستأنفان الحرب قريبا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: رغم إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد تصعيد عسكري استمر 12 يومًا، لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال عودة الاشتباكات بين الجانبين في المستقبل القريب.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في لاهاي، ونقلتها قناة RT، إن "كلا الطرفين متعب ومنهك. لقد خاضا قتالًا شرسًا وعنيفًا، وكانا راضيين بالعودة كل إلى عرينه"، مضيفًا: "هل يمكن أن يبدأ ذلك من جديد؟ أعتقد أن ذلك ممكن، وربما يحدث قريبًا".

ورغم تلميحه إلى إمكانية تجدد القتال، عبّر ترامب عن أمله في أن تعود طهران وتل أبيب إلى طاولة الحوار، مشيرًا إلى أن إيران تملك ورقة ضغط قوية متمثلة في احتياطاتها النفطية. كما أشار إلى أن طهران، في رأيه، "لن تعود لتخصيب اليورانيوم"، وهو ما فُهم على أنه إشارة إلى احتمالية التهدئة.

وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا عسكريًا واسع النطاق في 13 يونيو استهدف منشآت نووية وعسكرية إيرانية، إلى جانب اغتيال عدد من كبار القادة والعلماء، متهمة طهران بالعمل على تطوير برنامج نووي سري. وردّت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على مواقع أمريكية وإسرائيلية.

وفي 22 يونيو، انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع بشن ضربة جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران. وردّت طهران بعدها بيوم واحد بقصف صاروخي على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وفي تصريحاته التي نقلتها RT، عبّر ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "نفست غضبها"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يمثل "نهاية رسمية لحرب استمرت 12 يومًا"، لكنه لم يُخفِ احتمال تجدد التوترات في حال فشل المسار السياسي والدبلوماسي.