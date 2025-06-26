"النشرة": حريق في المنطقة الحرجية بين رميش وعيتا الشعب ودبل ولا استهداف إسرائيليًا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بـ"اندلاع حريق في المنطقة الحرجيّة الواقعة بين رميش وعيتا الشعب ودبل، ولا يوجد أي استهداف إسرائيلي".

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