رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالا من إيلون ماسك الذي ابدى رغبة في ان تكون شركاته حاضرة في لبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "​تيسلا​" و"سبايس إيكس" ومنصة "إيكس"، إيلون ماسك، الذي أعرب عن مدى اهتمامه بلبنان وبقطاع الاتصالات والإنترنت فيه.

كما أبدى رغبته في أن تكون شركاته حاضرة في لبنان، وهو ما رحب به الرئيس عون، مؤكداً تقديم التسهيلات الممكنة، في إطار القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية.

وفي ختام الاتصال، تمنى الرئيس عون على ماسك زيارة بيروت ، وردّ ماسك شاكراً الرئيس على الدعوة، واعداً بتلبيتها في أول فرصة مناسبة.