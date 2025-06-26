شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: تحويل المقرات لمراكز لوجستية وغرف عمليات استعدادا للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الانتخابات بتحالف الأحزاب المصرية، أنها بدأت مراجعة المقرات الخاصة بالتحالف في مختلف محافظات الجمهورية، والتي بلغ عددها حتى الآن نحو 100 مقر، وتم عرضها على المهندس تيسير مطر، أمين عام التحالف ورئيس حزب إرادة جيل.

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد ورئيس اللجنة، إن هذه المقرات ستعمل كمراكز لوجستية لدعم مرشحي التحالف في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أنها ستكون مزودة بكافة الوسائل اللازمة لتأدية مهامها بكفاءة.

وأضاف عناني أن المقرات ستُستخدم خلال العملية الانتخابية كغرف عمليات للرصد والمتابعة، مؤكّدًا أنها ستكون مفتوحة بشكل دائم أمام المواطنين، خاصة في القرى والمدن الصغيرة، بهدف رفع الوعي وتحفيز المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، شدد كمال حسانين، رئيس حزب الريادة وأمين التنظيم بتحالف الأحزاب، على أن غرفة العمليات المركزية بالتحالف على تواصل مستمر مع هذه المقرات على مدار الساعة لمتابعة آخر التطورات في المحافظات، ورصد الأسماء المطروحة من المنافسين على مقاعد الفردي.