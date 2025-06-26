مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس نقت استهداف كنيسة مار تقلا ومقتل حارسها

نفت مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس، مقتل حارس كنيسة مار تقلا في اللاذقية، بعد هجوم مسلّح.
وأكّدت في تصريح، أنّ "لا صحة إطلاقًا لخبر استهداف كنيسة مار تقلا ومقتل حارسها"، موضحةً أنّ "ما جرى فعلًا هو حادث إطلاق نار من درّاجة ناريّة على شخص كان يقف أمام الكنيسة، ما أدّى إلى مقتله".
وكان قد أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" مساء أمس، بأنّ "مسلّحين مجهولين أقدموا على إطلاق النّار بشكل مباشر على شاب كان يقف أمام كنيسة مار تقلا في مدينة اللاذقية، ما أدّى إلى مقتله على الفور، وهو عامل بناء، وسط حالة من الذّعر والهلع بين الأهالي في المنطقة".
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