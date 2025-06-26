وزير الدفاع الإسرائيلي: أردنا اغتيال المرشد الإيراني علي الخامنئي لكن لم نستطيع الوصول إليه

اعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ في مقابلة على القناة 13 الاسرائيلية الى اننا "أردنا اغتيال المرشد الإيراني الاعلى السيد علي الخامنئي لكن لم نستطيع الوصول إليه، ولم تتوفر فرصة عملياتية".

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