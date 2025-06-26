قوى الامن عممت أوصاف جثة سيّدة تعرّضت لحادث صدم في محلّة نفق المدينة الرياضيّة – المسلك الشرقي

اشارت المديريّة العامّة ل​قوى الأمـن الدّاخلـي​ ـ شعبة العلاقات العامّـة في بيان، الى انه "حوالى السّاعة 14،00 من تاريخ 25-06-2025 تعرّضت سيّدة ل​حادث صدم​ في محلّة نفق المدينة الرياضيّة- المسلك الشرقي وفارقت الحياة، وهي في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، بيضاء البشرة، شعر رأسها أسود اللون، طولها يُقارب الـ 165 سنتم، ترتدي عباءة قماشيّة سوداء اللون، وسروالًا ملوّنًا. علمًا أنها موجودة حاليًّا في برّاد مستشفى الحريري الحكومي، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها، ولا علامات فارقة على جسدها".

اضاف البيان "لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تطلب هذه المديريّة العامّة من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بمفرزة سير الضّاحية في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 451062 – 01 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة".