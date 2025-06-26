النشرة: تحركات لعناصر هيئة تحرير الشام على الحدود اللبنانية السورية المقابلة لبلدة المشرفة

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بتحركات لعناصر هيئة تحرير الشام على الحدود اللبنانية السورية المقابلة لبلدة المشرفة شرقي الهرمل داخل الاراضي السورية بالاسلحة الفردية والمتوسطة، في حين ينفذ الجيش اللبناني دوريات على الحدود مقابل هذه التحركات.

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