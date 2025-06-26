الراعي استقبل كاهن رعية قطر وسفير فرنسا مؤكدًا دعم بلاده للبنان ووقوفها إلى جانبه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصّرح البطريركي في بكركي، سفير فرنسا لدى لبنان ​هيرفي ماغرو​، وكانت مناسبة لتأكيد "دعم فرنسا للبنان ووقوفها إلى جانبه، من خلال المؤتمر المُرتقب لتقديم الهبات الماليّة". كما تمّ عرض للأوضاع المستجدّة نتيجة الصّراع الإيراني- الإسرائيلي.

والتقى الرّاعي أيضًا كاهن رعيّة ​قطر​ الأب شربل مهنا المريمي، الّذي وضع البطريرك في أجواء مسار بناء كنيسة مار شربل في قطر، الّذي يستمر وفق ما هو مخطّط له. ومن المتوقّع أن ينتهي العمل بالكنيسة خلال أشهر قليلة، ووجّه مهنا الدّعوة للرّاعي باسم أبناء الرعيّة، لترؤس قدّاس التّدشين.