شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بالتصدى للعشوائيات بمنطقة الكيلو 21 بحى العجمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، منطقة الكيلو 21 بحى العجمى بمحافظة الإسكندرية، برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار زيارة اللجنة الميدانية بالمحافظة.

وتفقدت اللجنة المحال المقامة أسفل كوبرى الكيلو 21، وتفاجأت اللجنة أن أغلب المحال مغلقة اليوم، وسأل رئيس لجنة الإدارة المحلية رئيس الحى عن سبب الغلق، ليتبين له أن الغلق بسبب الزيارة، حيث أوضحت رئيس حى العجمى أن هذه المحال مخالفة وتعمل بدون ترخيص وتم توجيه إنذارات لها لتصحيح أوضاعها، بعد ثبوت استحواذها على أجزاء من الرصيف العام بالمخالفة للقانون، وإشغال الطريق وتعطيل حركة المرور بسبب التكدس.

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بتوفيق أوضاع المحال وترخيصها وفقا لقانون المحال العامة، ومنع إشغال الطريق والتكدس لتحقيق السيولة المرورية، خاصة مع كونه طريقًا رئيسيًا.

كما تفقدت اللجنة محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، حيث يتضمن المشروع محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم و3 محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة.

وأوضح سيد الأنصارى، المشرف على مشروعات الجهاز التنفيذى فى الإسكندرية، أن المشروع يخدم منطقة أبو تلات بحرى، وتبلغ أطوال الشبكات 140 كيلو، لافتًا إلى أن المحطة تعمل حاليا وتستقبل مياه، وتم رصف الطرق بعد الانتهاء من الأعمال، وأوضح أنه تكلفة الشبكات كلها 2 مليار و100 مليون جنيه، أما تكلفة المحطة 220 مليون جنيه، فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تغطية المصرف.

كما زار وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومحافظ الإسكندرية الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستمعوا إلى شرح من القائمين على الجامعة عن نظام الجامعة والدراسة فيها والمزايا، وأوضحوا أن مساحتها تبلغ 200 فدان، وتستقبل 1200 طالب كل سنة، وأشاد الوفد البرلمانى بالجامعة وأكدوا أهميتها فى المساهمة فى تطوير وجودة التعليم الجامعي.

ويرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسينى، النائب محمد وفيق عزت، وكيلى اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبى وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحى، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.