ذكر موقع "نور نيوز" الإيراني الحكومي أن الوحدة المتضررة من المرحلة الرابعة عشرة من مصفاة حقل بارس الجنوبي في محافظة بوشهر الإيرانية، والتي تعرضت لقصف إسرائيلي، عادت للعمل.
واشار الموقع الى إن إنتاج الغاز لم يتوقف وإن الوحدة المتضررة تم إصلاحها في غضون عشرة أيام تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر موقع نور نيوز: وحدة مصفاة حقل بارس الجنوبي والتي تعرضت لقصف إسرائيلي تعود للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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