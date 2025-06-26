تقارير اسرائيلية: نتانياهو وترامب يتفقان على إنهاء حرب غزة واعتراف أميركيّ بضمّ في الضفة الغربية وتطبيع شامل

يسعى الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​ إلى المضيّ قدمًا في ما وُصف بأنه "​صفقة كبرى​"، تشمل إنهاء ​الحرب في غزة​، وإطلاق سراح الاسرى ال​إسرائيل​يين المحتجزين في القطاع، و"التقدّم" باتّجاه التطبيع مع دول عربية إضافية، جاء ذلك في تقارير أوردتها هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة "كان 11"، وموقع "واللا" الإلكترونيّ، وموقع صحيفة "يسرائيل هيوم"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة عن مصادر في واشنطن وتل أبيب، أن نتانياهو يجري محادثات لزيارة ​الولايات المتحدة​، ولقاء ترامب، قريبا.

ونقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إنّ "المحادثات جارية لتحرّكات دراماتيكية في ​الشرق الأوسط​، وسيزور رئيس الحكومة، واشنطن قريبًا".

واوضح مسؤولون أميركيون، إن "هناك جهودًا كبيرة تُبذل لإحداث اختراق في محادثات اتفاق الاسرى، فقد نشأ زخم كبير بعد الهجوم على ​إيران​، ويمكننا الحديث عن تقدّم"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت".

وذكر المسؤولون أن "القطريين مسيطرون للغاية، ورسالتهم هي إمكانيّة التوصّل إلى اتفاقات مع ​حماس​". ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، ذكر التقرير أنهم مشاركون في المحادثات، فإنّ "إسرائيل لن ترسلون وفدًا إلى القاهرة أو الدوحة، لأن نتانياهو يريد اختتامها على أعلى المستويات الممكنة، وهذه المرة، الاتفاق شامل.

وأضاف أنه "لن يكون كأي اتفاق عاديّ، يُرسل فيه وفد، وتُجرى محادثات مع حماس، إذ سيأتي من الأعلى بموافقة وقرار مشترك من نتانياهو وترامب وويتكوف وديرمر".

وأضافت المصادر أنّ "الصفقة التي يتحدثون عنها أوسع نطاقًا، وتتضمّن وقفًا للحرب، وإعادة الخمسين رهينة (الإسرائيلية)، وتوسيع نطاق ​اتفاقيات أبراهام​، هذا ما يهمّ ترامب".

وذكرت "يسرائيل هيوم" في تقرير أن مكالمة هاتفية رباعيّة جرت مباشرة بعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، لافتة إلى أنها ضمّت الرئيس الأميركي، ووزير خارجيته، ماركو روبيو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصدر مُطّلع على فحوى المحادثة، أن الأربعة كانوا متحمسين للغاية لنتائج عملية قاذفات 2B، وكانوا، على حد تعبيره، "في غاية النشوة". ومع ذلك، لم يكن "الرضا التام"، للأربعة ناجمًا فقط عن الجوانب العملياتية، "بل أيضًا عن الخطوات التي يخطّطون لها مستقبلًا".

ووفق التقرير، يهدف ترامب ونتانياهو إلى "الإسراع في إبرام اتفاقيات سلام جديدة مع الدول العربية، كجزء من توسيع نطاق اتفاقيات ابراهام". ووفق تقرير "يسرائيل هيوم"، فقد تم الاتفاق على المبادئ التالية:

- تنتهي الحرب في غزة خلال أسبوعين، وتتضمّن شروط إنهائها، دخول أربع دول عربية بما في ذلك مصر والإمارات، لحُكم قطاع غزة، بدلًا من حركة حماس، وسيتم ترحيل من تبقّى من قيادة حماس إلى دول أخرى، وإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين.

- ستستقبل عدة دول في العالم، عددًا كبيرًا من سكان غزة الراغبين في الهجرة منها.

- سيُوسّع نطاق "اتفاقيات أبراهام"، وستعترف سورية والسعودية ودول عربية وإسلامية بإسرائيل، وتقيم علاقات رسمية معها.

- ستُعرب إسرائيل عن استعدادها لحلٍّ مستقبلي للصراع مع الفلسطينيين، في إطار فكرة "حلّ الدولتين"، مشروطًا "بإصلاحات" في السلطة الفلسطينية.

- ستعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيلية "مُحددة" في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن هذه الرؤية، نوقشت في محادثة بين المسؤولين الأربعة، ليل الإثنين والثلاثاء، و"تهدف هذه الرؤية إلى تحقيقها بسرعة، والخطوة الأولى هي إنهاء الحرب في غزة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدرين سياسييين لم تسمّهما، أنه بوجود ضغط كبير من الرئيس الأميركي على نتنياهو لإنهاء الحرب على القطاع؛ مشيريْن إلى بدء هذا الضغط حتى قبل العكلية الإسرائيلية التي شنّتها إسرائيل على إيران، واستؤنف فور انتهائها؛ إلا أن مصدرًا آخر قال إن "طبيعة هذا الضغط غير معروفة".

وأورد التقرير أن الخشية الأميركية "من انهيار الخطة الطموحة، كان أحد أسباب غضب الرئيس ترامب الشديد من الهجمات الإسرائيلية، بعد إعلانه وقف إطلاق النار مع إيران"، في محادثة طالب فيها ترامب نتنياهو بـ"إيقاف الطائرات".

وذكر التقرير أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه "لا يفهم كيف، بعد اتفاقهما على الخطة الإستراتيجية للسلام، يُمكن لنتنياهو أن يُعطّلها بسبب حادث تكتيكيّ صغير، يتعلّق بصاروخ إيراني".

ونقل موقع "واللا" عن أربعة مسؤولين إسرائيليين، وصفهم برفيعي المستوى، أننتنياهو معنيّ بزيارة البيت الأبيض، والاجتماع بالرئيس الأميركي، "خلال الأسابيع المقبلة".

وفيما ذكر النقرير أن ترامب ونتنياهو يعدّان "الحرب مع إيران إنجازًا كبيرًا، وجزءًا أساسيًا من إرثهما؛ سيسمح لهما هذا اللقاء بمحاولة صياغة الرواية التاريخية للأحداث، ومناقشة إستراتيجية مشتركة للمستقبل"؛ نقل عن مسؤول إسرائيليّ قوله: "لا شكّ في وجود مصلحة مشتركة لدى الجانبين لإقامة ’حفل نصر’، بعد الحرب مع إيران".

وقال مسؤولان إسرائيليان، إنّ محادثات أولية قد جرت بالفعل، بين مستشاري نتنياهو ومسؤولين في البيت الأبيض، بشأن زيارة محتملة، "لكن لم يُحدَّد موعدٌ بعد".

ووفق التقرير، فإنه "من الخيارات المطروحة، أن تتمّ الزيارة في الأسبوع الثاني من تموز".