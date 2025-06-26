شعبة المعلومات تُعيد توقيف السّجين الفار من أحد مستشفيات صيدا

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه فجر تاريخ 25-06-2025 أقدم الموقوف بجرم ​ترويج المخدرات​ المدعو: ح. أ. (مواليد عام 1991، لبناني) على الفرار من داخل أحد المستشفيات في صيدا بعد ان قام بفكّ الاصفاد من الجهة المثبّتة بالسرير، وتوارى عن الانظار. وعلى الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للعمل على تحديد مكان اختباءه، وتوقيفه.

ولفت البيان الى انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تم تحديد مكان وجوده في صيدا. وبنفس التاريخ، وبعد عملية مراقبة دقيقة، وبأقل من /4/ ساعات، تمكنت قوة تابعة للشعبة من توقيفه في المحلة المذكورة أعلاه، وضبط الاصفاد بحوزته. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المُختصّ.