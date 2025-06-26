حماس: مزاعم نتانياهو وكاتس بشأن المساعدات في غزة تهدف لمواصلة التجويع

وصفت ​حماس​ مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بشأن سيطرة الحركة والحكومة بغزة على المساعدات الإنسانية بأنها "أكاذيب تهدف لاختلاق ذرائع لمواصلة سياسة التجويع ضد الفلسطينيين".

واشارت الحركة في بيان ردا على مزاعم لنتانياهو قال فيها إنه أوعز إلى كاتس والجيش بوضع خطة خلال 48 ساعة لوقف ما ادعى أنها "سيطرة حماس على المساعدات"، الى "إن ما صدر عن نتانياهو وكاتس من تصريحات تدّعي سيطرة جهات حكومية أو فصائلية على المساعدات في قطاع غزة؛ هو محض أكاذيب، تهدف لاختلاق الذرائع لمنع إدخال المساعدات، ومواصلة سياسة التجويع ضد شعبنا".

وأضاف أن حكومة نتانياهو تصر على إمعانها في ارتكاب جرائم حرب "بإسناد جيشها المجرم لعمليات سرقة ونهب المساعدات، بهدف تعميق معاناة المواطنين".

وطالبت الحركة منظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية الإنسانية بـ"إعلان موقف واضح من هذه الجرائم، وتفنيد أكاذيب الاحتلال حول المساعدات، وفضح جريمة التجويع الممنهجة البشعة التي يرتكبها في قطاع غزة".