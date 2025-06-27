شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام لحزب "مصر القومى" يختار مايكل روفائيل رئيسًا للحزب والان مع تفاصيل الخبر

عقد حزب "مصر القومي"، المؤتمر العام للحزب، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وأسفرت نتائج التصويت عن اختيار مايكل روفائيل رئيسًا للحزب، ومحمود صابر أمينًا عامًا، وجون روفائيل نائبًا لرئيس الحزب، وسط أجواء تنظيمية وشفافة شهد لها الحضور.

جاء المؤتمر عقب قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية باعتماد خلو منصب رئيس الحزب لوفاة رئيسه السابق، وهو ما دفع الأغلبية في المجلس الرئاسي إلى عقد اجتماع طارئ وفقًا للائحة الداخلية، لتحديد موعد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة للحزب.

وشهد المؤتمر حضورًا سياسيًا واسعًا، من أبرزهم البرلماني السابق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمحامي والمراقب الدولي طارق العوضي، والدكتور أحمد محسن أمين التنظيم بحزب الجيل، والدكتورة مشيرة حسين أمينة المرأة بالحزب، وهيكل الراوي ممثل حزب الاتحاد، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وممثلي المراكز والأقسام من مختلف المحافظات.

وفي أول تصريح له بعد انتخابه، رئيسا للحزب، أكد مايكل روفائيل أن الحزب يدخل مرحلة جديدة من العمل الجاد والانفتاح السياسي، مشددا على "أننا نمد أيدينا لكل القوى الوطنية، وسنعمل على تمكين الشباب، وتمثيل كل الفئات، وتقديم رؤية وطنية تُعزز استقرار الدولة المصرية وتدعم القيادة السياسية في معركة البناء والتنمية".

وأضاف: "نمتلك كوادر مؤهلة ومشروعًا سياسيًا واضحًا، وسنكون فاعلين في كل الاستحقاقات القادمة، وسنسعى لتعزيز دور الحزب في الحوار الوطني وتمثيل صوت المواطن الحقيقي".

وأكد المراقبون نزاهة العملية التنظيمية وشفافية التصويت، مشيدين بخبرة القيادة الجديدة ودورها الفاعل في الحياة السياسية، خاصة أن مايكل روفائيل يعد من الوجوه المعروفة بنشاطها في الحوار الوطني والمبادرات السياسية الوطنية.