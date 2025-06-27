حذّرت مصلحة زراعة عكار، من قيام بعض الأشخاص بقطع الأشجار وبيع الحطب وتكديسه أو تسويقه على جوانب الطرقات وفي الأماكن العامة، ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء، ويُشكّل تعدّياً خطيراً على الثروة الحرجية.
واوضحت في بيان:" يُمنع منعاً باتاً قطع الأشجار أو بيع ونقل الحطب من دون رخصة قانونية صادرة عن وزارة الزراعة".
واعلنت أنها ستقوم "وبتوجيهات من معالي وزير الزراعة، بمصادرة الآليات والأدوات المستخدمة في هذه المخالفات، وذلك بمؤازرة القوى الأمنية، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة" .
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة زراعة عكار حذرت من قطع الأشجار وبيع الحطب: مخالفة صريحة للقوانين وتعدّ على الثروة الحرجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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