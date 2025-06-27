لابيد: اسرائيل فشلت في قطاع غزة والحرب وصلت إلى طريق مسدود

اوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية ​يائير لابيد​ إن تل أبيب فشلت في قطاع غزة وإن “الحرب وصلت إلى طريق مسدود”، ودعا لإنهائها من أجل استعادة الأسرى.

وأوضح لابيد في تصريح له، بان “ما نقوم به الآن في غزة لا ينجح، الحرب وصلت إلى طريق مسدود”.

وتابع: “حان الوقت لإنهاء ​الحرب في غزة​، القيادة يجب أن تعرف متى تغيّر الاستراتيجية عندما تتوقف عن النجاح”.

وأردف: “ليس من الصواب أن نترك مقاتلي الجيش الإسرائيلي داخل غزة ليكونوا أهدافا لمزيد من الهجمات”.