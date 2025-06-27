شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال" ينظم احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو: نقف صفًا واحدًا خلف القيادة والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء وطنية ملؤها الفخر والانتماء، نظم الاتحاد العام لشباب العمال احتفالية كبرى بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك بحضور أكثر من ألف عضو من أعضاء الاتحاد، تأكيدًا على دعم شباب العمال للدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.

وقد شهدت الاحتفالية حضورًا وطنيًا بارزًا من القيادات البرلمانية والتنفيذية والسياسية، على رأسهم النائب مصطفى بكري، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب تيسير مطر، والنائب فؤاد القاضي.

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أكد الأستاذ عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة تاريخية، بل كانت إرادة شعبية حقيقية لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات الإرهابية التي سعت لاختطاف هوية الدولة المصرية.

وشدد على أن شباب العمال يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في معركته المستمرة من أجل ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، ومواجهة كل محاولات زعزعة استقرار الوطن، مشيرًا إلى أن شباب مصر لن يسمحوا مطلقًا بمحاولات "أخونة الدولة" أو عودة قوى الظلام للمشهد من جديد.

كما أكد أن الاتحاد العام لشباب العمال يواصل دوره الوطني والمجتمعي في تأهيل وتوعية الشباب بقضايا الوطن، ليكونوا ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

ويجدد الاتحاد، من خلال هذه الاحتفالية، العهد والوعد على مواصلة الاصطفاف الوطني، ودعم مسيرة التنمية، والإيمان بأن مصر باقية وقوية بشبابها الواعي والمخلص.