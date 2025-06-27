أ ف ب: قادة دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على تمديد العقوبات المفروضة على روسيا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن "قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال قمة في بروكسل على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية".
ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ.
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