سلطات السعودية قدمت 30 مليون دولار دعماً لفلسطين لعام 2025

تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، في عمّان، دعماً مالياً بقيمة 30 مليون دولار من السعودية، ضمن التزام المملكة المستمر بدعم دولة فلسطين لعام 2025.
وجرى تسليم المبلغ خلال لقاء البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السعودية لدى الأردن محمد مؤنس، الذي شدد على حرص بلاده على دعم الحكومة الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وأعرب الوزير الفلسطيني عن تقديره للدعم السياسي والاقتصادي السعودي، مشيداً بالمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، وموجهاً تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى إلى القيادة السعودية.
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