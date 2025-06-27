رئيسة المفوضية الاوروبية: نكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات فوراً

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الإفراج عن الرهائن.

وأكدت فون دير لايين في تصريحات عاجلة، أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون أي عوائق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته المستمرة لتحقيق هدنة شاملة وإنهاء المعاناة الإنسانية.