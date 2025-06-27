دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة الإفراج عن الرهائن.
وأكدت فون دير لايين في تصريحات عاجلة، أن المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون أي عوائق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته المستمرة لتحقيق هدنة شاملة وإنهاء المعاناة الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة المفوضية الاوروبية: نكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات فوراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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