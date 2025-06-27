الجيش الإسرائيلي: حققنا تفوقًا جويًا كاملًا في قلب إيران وأنجزنا أهداف عملية "الأسد الصاعد" بالكامل

زعم المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي حقق "إنجازًا متكاملًا وكبيرًا" في ختام عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يومًا، مؤكدًا تحقيق تفوق جوي كامل في عمق الأراضي الإيرانية وتنفيذ كامل الأهداف المحددة للعملية، بل وتجاوزها، على حد تعبيره.

وادعى أدرعي أن المنشآت النووية الثلاث المركزية التابعة للنظام الإيراني تعرضت لهجمات أسفرت عن أضرار جسيمة، مشيرًا إلى تدمير آلاف من أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى مراكز بحث وتطوير وبُنى تحتية "فريدة" مرتبطة ب​البرنامج النووي الإيراني​.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن "القضاء على 11 عالمًا نوويًا بارزًا" قال إنهم مرتبطون ببرنامج السلاح النووي الإيراني، إلى جانب استهداف أكثر من 35 موقعًا لإنتاج الصواريخ وتدمير نحو 200 منصة إطلاق، ما يعادل 50% من مخزون المنصات الصاروخية الإيرانية.

وبحسب أدرعي، تم أيضًا استهداف أكثر من 80 منصة صواريخ أرض–جو، وتدمير 15 طائرة إيرانية، بالإضافة إلى استهداف ستة مطارات إيرانية. وأشار إلى "القضاء على المئات من عناصر القوات العسكرية الإيرانية"، إلى جانب "أكثر من 30 من أبرز قادة المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام الإيراني"، وفق تعبيره.

وفي السياق نفسه، قال أدرعي إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية تمكنت من اعتراض مئات الصواريخ أرض–أرض بنسبة نجاح تفوق 86%، واعتراض مئات الطائرات المسيّرة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.