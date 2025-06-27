شركة مصر للطيران أعلنت استئناف رحلاتها المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت

أعلنت شركة ​مصر للطيران​، الناقل الوطني لمصر، عن استئناف رحلاتها المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت. وستقوم شركة الطيران بتشغيل رحلة يومية واحدة، تحمل الرقم MS709/MS710، مع خطط لزيادة الترددات بناءً على الطلب. وأكدت الشركة أن هذا القرار يأتي في ظل تحسن استقرار الملاحة الجوية في المنطقة. كما أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها بين القاهرة والعاصمة الأردنية عمّان اعتباراً من الجمعة 27 حزيران 2025.

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