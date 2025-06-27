بلدية جبيل-بيبلوس افتتحت مهرجان النبيذ "جبيل بالأبيض والزهري" في نسخته العاشرة

افتتحت بلدية جبيل-بيبلوس، مهرجان النبيذ "جبيل بالأبيض والزهري" في نسخته العاشرة، الذي نظمته شركة Eventions على سنسول جبيل
وفي كلمته أكد رئيس بلدية جبيل-بيبلوس جوزف الشامي أن المهرجان بدأ قبل عشر سنوات بحلم بسيط، وتحول إلى موعد سنوي يحتفل بالحياة والتراث اللبناني. وقال: "نحتفل اليوم بالنبيذ، بالصمود، وبالإبداع اللبناني"، مشددًا على أن جبيل ستبقى مدينة الفرح. ووجّه الشكر للنائب الحواط ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث.
بدوره، قال المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود إن جبيل كانت أول مدينة أطلقت معارض محلية للنبيذ قبل عشر سنوات بالشراكة مع الحواط عندما كان رئيسًا للبلدية، معلنًا انطلاق نشاطات الوزارة الصيفية من جبيل، ومؤكدًا أن لكل مصنع مشارك قصة وتراثًا، ومشيدًا بوصول النبيذ اللبناني إلى العالمية.
من جهته، أكد النائب راعي المهرجان النائب زياد الحواط أن المهرجان هو تأكيد على صورة لبنان التي نريدها، رغم كل الظروف، وقال: "من جبيل، ننتفض بالفرح والإبداع"، معتبرًا أن النبيذ اللبناني هو فخر الصناعة وسفير لبنان إلى العالم، وداعيًا اللبنانيين والمغتربين إلى زيارة جبيل والمشاركة في مهرجاناتها الصيفية.
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