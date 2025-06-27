بلدية جبيل-بيبلوس افتتحت مهرجان النبيذ "جبيل بالأبيض والزهري" في نسخته العاشرة

افتتحت بلدية جبيل-بيبلوس، ​مهرجان النبيذ​ "جبيل بالأبيض والزهري" في نسخته العاشرة، الذي نظمته شركة Eventions على سنسول جبيل

وفي كلمته أكد رئيس بلدية جبيل-بيبلوس جوزف الشامي أن المهرجان بدأ قبل عشر سنوات بحلم بسيط، وتحول إلى موعد سنوي يحتفل بالحياة والتراث اللبناني. وقال: "نحتفل اليوم بالنبيذ، بالصمود، وبالإبداع اللبناني"، مشددًا على أن جبيل ستبقى مدينة الفرح. ووجّه الشكر للنائب الحواط ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث.