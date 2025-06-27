- 1/2
- 2/2
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، واطلع منه على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
كما استقبل الرئيس عون، رئيس الحكومة نواف سلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون استقبل سلام واطلع من قائد الجيش على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.