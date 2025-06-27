الرئيس عون استقبل سلام واطلع من قائد الجيش على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، واطلع منه على التطورات الأمنية وإجراءات الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

كما استقبل الرئيس عون، رئيس الحكومة نواف سلام.