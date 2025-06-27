جعجع استقبل مجالس بلدية واختيارية

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في سياق إستقباله المجالس البلديّة والإختيارية الجديدة، وفداً من بلدية عين الجديدة في عاليه، برئاسة إيلي جبور ونائبه ناصيف بو رجيلي، المختار متى متى، المختار السابق غبريال جبور، رئيس مركز "القوات" في البلدة ادوار متى، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية " النائب نزيه متى، منسق الحزب في عاليه طوني بدر ومسؤول الإنتخابات في المنسقية مرشد الهبر.

بعدها استقبل مجلس بلدية بخشتيه في قضاء عاليه، برئاسة رولا كرم ونائبها نجيب الصليبي، المختار بسام الصليبي، رئيس مركز القوات في البلدة طوني كرم، رئيس مجلس أمناء مستوصف الأرز الطبي أسعد الحداد، في حضور النائب متى، بدر والهبر.

ثم استقبل جعجع المجلس البلدي لبلدة الرجمة في عاليه برئاسة خيرالله خيرالله ونائبه بشارة خيرالله ، رئيس مركز "القوات" في البلدة شربل خيرالله، في حضور النائب متّى والمنسّق بدر و الهبر.

كما التقى وفدا من المجلس البلدي لبلدة جدرا في قضاء الشوف، برئاسة الأب جوزيف القزي، المختار شارلي القزي وأعضاء المجلس الإختياري مفيد وجان القزي وأحمد الروّاس، في حضور منسّق الشوف جوزيف تابت، رئيس مركز "القوات" في البلدة طوني القزي ونائبه مازن القزي وأمينة السر ريتا القزي.