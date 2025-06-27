مصرع وإصابة العشرات جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الباكستانية، الخميس، عن مصرع سبعة أشخاص وإصابة 39 آخرين في حوادث متفرقة ناجمة عن الأمطار الموسمية في إقليم البنجاب شرقي البلاد.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث أن الحوادث توزعت على 13 موقعاً، أبرزها في منطقة أوكارا، حيث سُجّلت حالات وفاة بسبب انهيار مبان متهالكة، وغرق، وصواعق، بالإضافة إلى تضرر 13 منزلاً.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من خطر السيول والفيضانات في مناطق عدة من بينها خيبر بختونخوا، والبنجاب، والعاصمة إسلام آباد في ظل توقعات باستمرار الأمطار حتى مطلع يوليو.