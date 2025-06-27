شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من كارثة وأعادت الدولة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

أكد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج فيها الشعب بالملايين دفاعًا عن هويته الوطنية، رافضًا حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت لاختطاف الدولة وتحويلها إلى ذراع لتنظيم دولي لا يؤمن بالأوطان.

وأشار إلى أن الثورة لم تكن ضد شخص محمد مرسي فقط، بل ضد مشروع متكامل لتفكيك مؤسسات الدولة، والعبث بهويتها، وضرب وحدة الشعب المصري.

وقال إن الشعب المصري، بقيادة قواته المسلحة، أعاد تصحيح المسار، وأنقذ البلاد من مصير مشابه لما حدث في دول مجاورة غرقت في الفوضى.

وأضاف أن ثورة 30 يونيو أسست لمرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والأمني، ما ساهم في تحقيق إنجازات كبرى على المستويات كافة، سواء في البنية التحتية أو التنمية الاقتصادية، كما استعادت مصر دورها الإقليمي والدولي.