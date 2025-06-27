شينخوا: الصين تشهد عددا متزايدا من كيانات القطاع الخاص

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم السوق أظهرت أن عدد كيانات ​القطاع الخاص في الصين​ بلغ 185 مليونا بحلول نهاية أيار الماضي، بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي.

وأشارت الهيئة إلى أن القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الخاصة و​الشركات الفردية​، شكل 96.76 في المئة من إجمالي الكيانات التجارية في الصين حتى نهاية أيار.

وأوضحت أن عدد الشركات الخاصة 58 مليونا، بزيادة 5.2 في المئة عن العام الماضي، وزادت هذه الشركات باستمرار من استثماراتها في ​الابتكار التكنولوجي​ وتوسعت بنشاط في الصناعات الاستراتيجية الناشئة مثل الطاقة الجديدة وتصنيع المعدات المتطورة، لتصبح ركيزة أساسية للارتقاء الصناعي والنمو الاقتصادي المستقر.

ولفتت إلى أن عدد الشركات الفردية ارتفع بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي، ليصل إلى 127 مليونا بحلول نهاية أيار، موضحة أن الشركات الفردية قد لبت الاحتياجات المتنوعة للسكان من خلال نماذج أعمال مرنة ومتنوعة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة في التجمعات السكنية وخدمات تقديم الطعام وصيانة المنازل.

وفي عام 2024، ساهمت الشركات الخاصة بأكثر من نصف إيرادات ​التجارة الخارجية​ وعائدات الضرائب في الصين، ووفرت أكثر من 80 في المئة من فرص العمل في المناطق الحضرية. والأهم من ذلك، أن هذه الشركات تلعب دورا رئيسيا في تعزيز الابتكار في البلاد، حيث حققت أكثر من 70 في المائة من إنجازات الابتكار التكنولوجي في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أنه لتحسين بيئة التنمية للقطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة في السوق، وتعزيز نمو كل من الاقتصاد الخاص ورواد الأعمال في القطاع الخاص، أصدرت الصين ​قانون تعزيز القطاع الخاص​ في وقت سابق من هذا العام، مما عزز الحماية القانونية وضخ زخما جديدا في محرك رئيسي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.