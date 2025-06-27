سلوفينيا: سنتحرك إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت سلوفينيا أنها ستتحرك مع دول أخرى تشاركها الرأي في حال لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة خلال الأسبوعين المقبلين لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ 21 شهرا.

وفي تصريحات للصحفيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب إن بعض دول الاتحاد تضع مصالحها الخاصة في المقام الأول بدلاً من حماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وشدد غولوب على ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات ملموسة ضد إسرائيل.

وأضاف: "إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ملموسة بشأن الأزمة الإنسانية في غزة خلال الأسبوعين المقبلين، فإننا سنتحرك مع دول تشاركنا الرأي لممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل".

وتابع: "نحن مستعدون للقيام بذلك، وقد حان الوقت الآن".

وأشار غولوب إلى ضرورة اتخاذ خطوات تتجاوز التضامن مع فلسطين.

المصدر : وكالات