شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب العمال": 30 يونيو أنقذت مصر من قبضة الإخوان وأعادت الوطن لأبنائه والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن ثورة 30 يونيو كانت لحظة فاصلة في تاريخ الوطن، حيث خرج الشعب المصري بالملايين دفاعًا عن هويته، واستردادًا لوطن كاد أن يُختطف على يد جماعة الإخوان.

وقال "سمير" في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج، بل كانت ثورة شعبية مكتملة الأركان، أظهرت إرادة المصريين الصلبة في إسقاط نظام حاول احتكار الدولة لحساب جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بمؤسساتها.

وأشار رئيس اتحاد شباب العمال إلى أن جماعة الإخوان سعت خلال فترة حكمها إلى تفكيك مؤسسات الدولة، وتهميش الشباب، وتسييس العمل العام، ما دفع جموع المصريين للانتفاض في وجه مشروع كان يهدد أمن واستقرار البلاد.

وأكد أن ما بعد 30 يونيو شهد انطلاقة حقيقية نحو بناء دولة قوية تستند إلى القانون، وتؤمن بدور الشباب، وتتبنى رؤية تنموية شاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم سمير تصريحه بدعوة الشباب إلى استلهام روح 30 يونيو في دعم مسيرة الدولة، والتصدي لأي محاولات تهدد وحدة الوطن أو تعبث بوعيه، مشددًا على أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار مصر.