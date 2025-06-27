الجيش الإسرائيلي زعم استهداف موقع لحزب الله في جبل شقيف

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت،، موقعًا يستخدم لإدارة أنظمة النيران والحماية تابعًا لحزب الله في منطقة جبل شقيف جنوب لبنان.
وادعى أدرعي أن الموقع المستهدف هو جزء من مشروع تحت الأرض كان قد أُخرج عن الخدمة نتيجة غارات إسرائيلية سابقة، مشيرًا إلى أن الجيش رصد محاولات لإعادة إعماره، ما دفعه إلى مهاجمة "البنى التحتية" في المنطقة.
وأضاف أدرعي أن وجود هذا الموقع ومحاولات إعادة ترميمه يشكلان "خرقًا فاضحًا" للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "لن يتسامح" مع ما وصفها بمحاولات حزب الله العمل داخل هذا الموقع، وسـ"يواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.
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