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النشرة: أكثر من 20 غارة استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار بصواريخ إرتجاجية سمع صداها في مختلف مناطق الجنوب

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النشرة: أكثر من 20 غارة استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار بصواريخ إرتجاجية سمع صداها في مختلف مناطق الجنوب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "أكثر من 20 غارة اسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار بصواريخ إرتجاجية سمع صداها في مختلف مناطق الجنوب".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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