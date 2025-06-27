أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "أكثر من 20 غارة اسرائيلية استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار بصواريخ إرتجاجية سمع صداها في مختلف مناطق الجنوب".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أكثر من 20 غارة استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار بصواريخ إرتجاجية سمع صداها في مختلف مناطق الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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