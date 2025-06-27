النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت شقة على طريق عام النبطية باتجاه النبطية الفوقا ومعلومات عن سقوط اصابات

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "​غارة اسرائيلية​ استهدفت شقة على طريق عام النبطية باتجاه النبطية الفوقا"، مشيرا الى ان "المعلومات تفيد بسقوط عدد من الاصابات جراء الاستهداف".

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