الصحة: شهيدة وعدد من الجرحى في غارات العدو الإسرائيلي اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن" غارة العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنة وإصابة أحد عشر مواطنا بجروح".

وفي حصيلة غير نهائية لسلسلة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي في وقت سابق على جنوب لبنان، فقد أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح طفيفة تم علاجها في أقسام الطوارئ".