فضل الله: على الدولة تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وعدم الاكتفاء بالصمت أو تجاهل الاعتداءات الاسرائيلية

أكد العلامة السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة أن "الجمهورية الإسلامية في ​إيران​ حققت إنجازًا كبيرًا في رد ​العدوان الصهيوني​ عليها"، مشيرًا إلى أن "الرد الإيراني كشف عن قدرات نوعية فاجأت العدو، وبلغت عمق كيانه، ما دفعه إلى وقف عدوانه والتراجع عن أهدافه".

ورأى أن "العدو الإسرائيلي لم يكن يهدف فقط إلى منع إيران من امتلاك القدرة النووية، بل كان يسعى إلى ضرب قدراتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والعلمية، والنيل من تماسك شعبها"، مؤكدًا أن "رغم الاغتيالات، والحصار، والدعم الغربي لإسرائيل، فقد استطاعت إيران بقدراتها الذاتية وإمكاناتها أن تقدم نموذجًا يُحتذى به في مواجهة مخططات العدو".

ولفت إلى أن "الرد الإيراني مثّل عنصر ردع جديدًا سيجعل العدو يعيد النظر في مخططاته التوسعية"، معتبرًا أن "هذا الإنجاز يمنح الأمل لكل الشعوب التي عانت من عدوان هذا الكيان، بإمكانية استعادة قرارها وكرامتها ودحر الاحتلال عن أرضها".

وهنأ فضل الله القيادة الإيرانية على هذا الإنجاز، مثنيًا على "الوعي والحكمة في التعامل مع هذا العدوان"، ودعا الدول العربية والإسلامية إلى "تخطي حدود الإدانة اللفظية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي يفرضها العدو الصهيوني".

وأشار إلى أن "العالمين العربي والإسلامي يملكان من القدرات والإمكانات ما يسمح بمواجهة أي تهديد، شرط توحيد الجهود وتجاوز الانقسامات التي يعمل العدو على تأجيجها عبر إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والقومية".

وعن غزة، قال فضل الله إن "العدو الإسرائيلي مستمر في ارتكاب المجازر وعمليات القتل الجماعي بحق المدنيين، حتى أولئك الساعين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وذلك في ظل صمت دولي مخزٍ"، مشيدًا بـ"صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تثبت أنها قادرة رغم التضحيات على منع العدو من تحقيق أهدافه".

وفي ما يتعلق بلبنان، شدد فضل الله على أن "العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب والمناطق الحدودية، من خلال الغارات وعمليات الاغتيال وتحليق المسيّرات، في محاولة للضغط على لبنان والاعتداء على سيادته".

ودعا الدولة اللبنانية إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها، وعدم الاكتفاء بالصمت أو تجاهل هذه الاعتداءات المتكررة"، مطالبًا بـ"تحرك دبلوماسي فاعل لوقف الخروقات الإسرائيلية"، كما حث اللبنانيين على "​الوحدة الوطنية​، والابتعاد عن التصريحات التي يستفيد منها العدو في محاولاته للضغط على الداخل اللبناني".