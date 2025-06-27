شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الناصرى: 30 يونيو عبرت عن وعى شعب لا يُخدع ووطن لا يُكسر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أنه فى 30 يونيو خرج الشعب المصري العظيم في ملحمة وطنية خالدة، ليعلن للعالم إرادته الحرة في استعادة هويته، وحماية دولته من براثن جماعة حاولت اختطاف الوطن وتفكيك مؤسساته، مشيرا إلى أنه كانت ثورة 30 يونيو تعبيرًا صادقًا عن وعي شعب لا يُخدع، وعن وطن لا يُكسر، وعن مستقبل لا يُترك رهينة لأوهام المتآمرين.

وأضاف "أبو العلا" خلال تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه قد خاضت الدولة المصرية معارك مصيرية ضد الإرهاب، وأعادت بناء مؤسساتها، واستعادت هيبتها إقليميًا ودوليًا، وشرعت في طريق التنمية الشاملة بمشروعات قومية عملاقة غيرت وجه الوطن وأمّنت مستقبله.

وأشاد بوعي الشعب المصري الذي كان ولا يزال حائط الصد الأول في مواجهة محاولات التشكيك والتخريب، ونؤكد على أهمية التكاتف الوطني لإفشال مخططات "الخلايا النائمة" من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومن يختبئون وراء شعارات زائفة ويتخفون تحت مسمى “نشطاء”، وهم في الحقيقة أدوات لهدم الدولة والنيل من استقرارها.