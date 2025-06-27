وزارة الصحة: شهيدة و21 جريحاً في تحديث جديد لغارات العدو الإسرائيلي اليوم على الجنوب

أعلن مركز عمليات طوارئ ​الصحة العامة​ التابع لوزارة الصحة العامة، عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية إلى أربعة عشر جريحا.

وفي التفاصيل، اوضح المركز انه "في حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات اليوم والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في جنوب لبنان واستكملها بإستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصا بجروح".