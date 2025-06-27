أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، عن ارتفاع عدد الجرحى نتيجة اعتداء العدو الإسرائيلي على شقة في النبطية إلى أربعة عشر جريحا.
وفي التفاصيل، اوضح المركز انه "في حصيلة إجمالية غير نهائية لغارات اليوم والتي استهلها بسلسلة اعتداءات على أودية وتلال في جنوب لبنان واستكملها بإستهداف الشقة في النبطية، فإنها أدت إلى سقوط شهيدة وإصابة واحد وعشرين شخصا بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدة و21 جريحاً في تحديث جديد لغارات العدو الإسرائيلي اليوم على الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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