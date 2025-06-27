"فارس" عن مصادر إيرانية: لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع فوردو النووي بعد الهجوم عليه

نقلت وكالة "فارس" عن مصادر إيرانية، أن "لا صحة لمزاعم دخول عناصر الموساد إلى موقع ​فوردو النووي​ بعد الهجوم عليه"، لافتةً الى أن "مزاعم دخول الموساد إلى فوردو كذبة أمنية نظرا لمستوى الحماية المشددة بالمنشأة".

وشددت المصادرعلى أن "مزاعم دخول الموساد إلى فوردو محاولة لتضخيم قوة العدو واستكمال لحربه الإعلامية".

وكان قد قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "كان لدى إسرائيل أشخاص في منشأة فوردو بعد ضربها وهي ستصدر تقريرًا يؤكد تدميرها بالكامل".